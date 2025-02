Scholz eröffnet zweiten Tag der Sicherheitskonferenz in München

München: Bundeskanzler Scholz eröffnet am Vormittag mit einer Rede zur Rolle Deutschlands in der Welt den zweiten Tag der Sicherheitskonferenz. Es wird erwartet, dass er auch auf die jüngsten Aussagen von US-Vizepräsident Vance eingeht. Dieser hatte Deutschland als größte Volkswirtschaft Europas eine entscheidende Verantwortung für die europäische Sicherheitspolitik attestiert. Zugleich hatte Vance von einem Rückzug der Meinungsfreiheit in Europa gesprochen und erklärt, für "Brandmauern" sei kein Platz. Verärgert reagierte Verteidigungsminister Pistorius: Wenn er Vance richtig verstanden habe, vergleiche dieser Zustände in Teilen Europas mit denen in autoritären Regimen. Das sei nicht akzeptabel. Heute werden bei der Sicherheitskonferenz Außenministerin Baerbock, Vize-Kanzler Habeck und CDU-Chef Merz erwartet. Der ukrainische Präsident Selenskyj wird ebenfalls sprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2025 06:00 Uhr