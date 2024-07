Scholz eröffnet Welt-Aids-Konferenz in München

München: Bundeskanzler Scholz eröffnet am Nachmittag die 25. Welt-Aids-Konferenz. Bei der Fachveranstaltung in München wollen sich bis Freitag Mediziner, Gesundheitsexperten und Aktivisten aus mehr als 175 Ländern austauschen über den Kampf gegen den Erreger HIV und das Immunschwächesyndrom Aids. Die Konferenz wird in Präsenz sowie online ausgerichtet. Insgesamt erwarten die Veranstalter mehr als 15.000 Teilnehmer aus aller Welt.

