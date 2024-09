Scholz eröffnet Technik-Messe IFA

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat die Internationale Funkausstellung, kurz IFA, eröffnet. Auf der Gala am Berliner Funkturm rief er die Menschen in Deutschland dazu auf, sich mehr für Technik zu begeistern. So bleibe Deutschland ein führendes Industrieland, so Scholz. Die IFA feiert in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen. Sie ist ab dem Vormittag für die Öffentlichkeit zugänglich.

