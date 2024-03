Scholz eröffnet Leipziger Buchmesse

Leipzig: Bundeskanzler Scholz hat am Abend die Buchmesse eröffnet. Seine Rede wurde mehrfach von Demonstranten unterbrochen. Die Zwischenrufe wurden allerdings vom Beifall des Publikums übertönt. Scholz sagte wörtlich: "Uns alle führt hier in Leipzig die Macht des Wortes zusammen - nicht des Geschreis." Auf der Messe wird auch traditionell der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung verliehen. Er geht heuer an den deutsch-israelischen Philosophen Omri Boehm. Für Besucher und Fachpublikum öffnet die Buchmesse erst morgen.

