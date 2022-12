Scholz ermuntert Bürgerinnen und Bürger zu Zuversicht und Tatkraft

Nachrichtenarchiv - 31.12.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In seiner Neujahrsansprache ermuntert Bundeskanzler Scholz die Menschen in Deutschland zu Zuversicht und Tatkraft. Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hätten Deutschland, die EU und die NATO Zusammenhalt demonstriert, so Scholz. Niemand werde zurückgelassen. Die Geschichte dieses Jahres handle nicht allein von Krieg, Leid und Sorge, sondern auch von Stärke und Zuversicht. Der SPD-Politiker erinnert in seiner Ansprache an die 29 Millionen Menschen, die sich freiwillig und ehrenamtlich engagieren, sowie an die Hilfsbereitschaft, mit der viele den Geflüchteten aus der Ukraine begegnet seien. Scholz verweist zudem auf die neuen Flüssiggas-Terminals: Mit ihnen würden Deutschland und Europa unabhängig von russischem Gas. Die Neujahrsansprache von Kanzler Scholz wird am Abend im Ersten ausgestrahlt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2022 09:00 Uhr