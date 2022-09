Scholz erläutert Energiehilfen - Söder will in Bayern ergänzen

US-Außenminister Blinken bezichtigt den Kreml des Landraubs

Washington: US-Außenminister Blinken hat dem Kreml "Landraub" vorgeworfen. Er bezog sich auf die von Russland so genannten Referenden und die für morgen angekündigte Annexion ukrainischer Gebiete. Die Ergebnisse der Abstimmungen seien in Moskau organisiert worden, so Blinken. Das Vorgehen sei ein Affront gegen die Prinzipien der internationalen Sicherheit, sagte der Außenminister. - Russland will am Nachmittag in einer Zeremonie mit Präsident Putin den Anschluss der Gebiete Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja vollziehen. - Der US-Senat stimmte derweil für mehr als zwölf Milliarden Dollar an zusätzlicher Hilfe für die Ukraine. Wenn das Repräsentantenhaus zustimmt, summieren sich die amerikanischen Ukraine-Hilfsleistungen seit Februar auf 65 Milliarden Dollar.

