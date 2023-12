Scholz erklärt Klimaclub für "voll arbeitsfähig"

Dubai: Deutschland und 35 andere Staaten wollen beim Umbau der Wirtschaft hin zu mehr Umweltschutz künftig enger zusammenarbeiten. Im Rahmen der Weltklimakonferenz in Dubai erklärte Bundeskanzler Scholz den sogenannten Klimaclub für "voll arbeitsfähig". Die G7-Staaten hatten das Bündnis bereits vor eineinhalb Jahren gegründet. Mittlerweile sind unter anderem auch Kolumbien, Costa Rica und Mosambik beigetreten. Ziel des Bündnisses sei es, die Industrie zu dekarbonisieren und Wachstum von klimaschädlichen Emissionen zu entkoppeln, sagte Scholz. (evtl. Stopp) Unterdessen rief Frankreichs Präsident Macron die G7-Länder dazu auf, mit gutem Beispiel voranzugehen und bis 2030 vollständig aus der Kohle auszusteigen. Angesichts der globalen Erwärmung seien neue Investitionen in Kohle absurd, sagte Macron in Dubai.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2023 17:00 Uhr