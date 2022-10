Scholz erinnert an Anschlag auf Synagoge in Halle

Nachrichtenarchiv - 09.10.2022 12:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Halle an der Saale: Die Stadt erinnert an den Anschlag auf die Synagoge vor drei Jahren. Zum Zeitpunkt des Attentats um 12.03 Uhr läuteten alle Glocken der Stadt, alle öffentlichen Verkehrsmittel standen still. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff bezeichnete das Attentat in seiner Ansprache in der Synagoge als "tiefe Zäsur". Es gebe eine "Zeit vor und nach dem 9. Oktober 2019". Bundeskanzler Scholz schrieb auf Twitter: "Dieser Jahrestag mahnt uns, nie wegzuschauen." Vor drei Jahren hatte ein schwer bewaffneter Rechtsradikaler versucht, in die Synagoge einzudringen, wo die jüdische Gemeinde das Jom-Kippur-Fest feierte. Als ihm das nicht gelang, erschoss er eine 40 Jahre alte Passantin und einen 20-jährigen Gast in einem Döner-Imbiss.

