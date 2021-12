Scholz erhält erste Glückwünsche

Nachrichtenarchiv - 08.12.2021 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der neugewählte Kanzler Scholz hat bereits erste Glückwünsche aus aller Welt erhalten. So erklärte EU-Ratschef Michel, er freue sich, zusammen an einem starken und unabhängigen Europa zu arbeiten. Chinas Präsident Xi gratulierte Scholz ebenfalls. Laut Staatsfernsehen äußerte er in einem Telefongespräch mit Scholz die Hoffnung, die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Peking auszubauen. Zwischen beiden Ländern gibt es enge wirtschaftliche Beziehungen, aber auch immer wieder Streit wegen Pekings Umgang mit Menschenrechten. Ungarns Ministerpräsident Orban hingegen wies auf die tiefen Gräben im Verhältnis zu Deutschland hin. In einem Gastbeitrag für die "Bild"-Zeitung schrieb er, dass sich das unter Kanzler Scholz wohl nicht ändern werde. Denn die neue linksliberale Regierung strebe hin zu einer migrations- und genderfreundlichen, deutsch geprägten Politik aus Brüssel.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.12.2021 11:45 Uhr