Scholz entscheidet AKW-Streit im Alleingang

Nachrichtenarchiv - 17.10.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Streit um eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke macht Bundeskanzler Scholz von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch. Demnach sollen die drei verbliebenen AKW bis maximal Mitte April kommenden Jahres weiterlaufen, teilte am Abend ein Regierungssprecher mit. Es geht um die Meiler Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland. Damit wählt Scholz einen Mittelweg zwischen den Positionen der Koalitionspartner: Die Grünen wollten nur die beiden Atomkraftwerke in Süddeutschland in Reserve halten, bis längstens nächstes Frühjahr. Die FDP plädierte für einen Weiterbetrieb aller drei AKW und zwar bis 2024.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2022 20:00 Uhr