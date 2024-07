Scholz empfängt japanischen Ministerpräsidenten Kishida

Berlin: Bundeskanzler Scholz trifft heute den japanischen Ministerpräsidenten Kishida zu politischen Gesprächen in Berlin. Kishida wird am Nachmittag im Bundeskanzleramt mit militärischen Ehren empfangen. Es ist der erste bilaterale Besuch eines japanischen Regierungschefs in Deutschland seit sieben Jahren. Ein japanischer Regierungssprecher erklärte, der Besuch diene der weiteren Stärkung der Beziehungen zwischen Deutschland und Japan.

