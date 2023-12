Scholz dringt in Dubai auf weltweite Energiewende

Dubai: Auf der Weltklimakonferenz hat Bundeskanzler Scholz einen weltweiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas angemahnt. Die Weltgemeinschaft müsse jetzt die feste Entschlossenheit an den Tag legen, aus den fossilen Energieträgern auszusteigen, zuallererst aus der Kohle. Dafür könnten bei der jetzigen Klimakonferenz die Segel gesetzt werden, sagte Scholz in seiner Rede. Außerdem forderte der Kanzler, die Energiewende müsse zur globalen Erfolgsgeschichte werden. Dafür müsse der Ausbau der Erneuerbaren Energien das vordringlichste Ziel des Gipfels werden. STOPP Der Ausbau Erneuerbarer weltweit müsse bis 2030 verdreifacht und die Energieeffizienz verdoppelt werden. Außerdem solle Gas, solange es in der Übergangszeit noch gebraucht werde, so umweltschonend wie möglich gefördert und transportiert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2023 10:00 Uhr