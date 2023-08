Scholz dringt auf Ausbau von Erneuerbaren und Stromnetzen

Berlin: Bundeskanzler Scholz sieht im Ausbau der erneuerbaren Energien sowie der Stromnetze einen Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands. Dies werde auch dafür sorgen, dass die Stromerzeugung in Deutschland billiger wird, sagte Scholz im ZDF-"Sommerinterview". Nach langen Jahren der Versäumnisse habe seine Regierung hierfür "ein unglaubliches Tempo vorgelegt". Darstellungen über ein Schwächeln der deutschen Wirtschaft wies Scholz zurück. "Deutschland sei hocherfolgreich als Exportnation", hob der Kanzler hervor - auch wenn in anderen Bereichen das Wachstum etwas schwächer ausfalle. Auch SPD-Chefin Esken warnte davor, die deutsche Wirtschaft "in eine Depression hineinzureden". "Die halbe Miete sei Psychologie", hob Esken im ARD-"Sommerinterview" hervor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2023 23:00 Uhr