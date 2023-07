Scholz drängt auf Einigung bei Kindergrundsicherung

Meldungsarchiv - 03.07.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Im Streit um die Finanzierung der Kindergrundsicherung hat Bundeskanzler Scholz ein Machtwort gesprochen. In einem Brief an Familienministerin Paus, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, fordert er einen geeinten Entwurf bis Ende August. Hinsichtlich der mit der Einführung beabsichtigten Leistungsverbesserungen bat er die Ministerin von den Grünen, Alternativen zu erarbeiten, beispielsweise für den Pauschalbetrag des Bildungs- und Teilhabepakets. In den letzten Monaten kam es innerhalb der Ampel-Koalition immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten beim Thema Kindergrundsicherung. Paus bezifferte den Finanzierungsbedarf auf rund 12 Milliarden Euro. FDP-Finanzminister Lindner hat in seiner Haushaltsplanung für 2025 allerdings nur 2 Milliarden für die Maßnahme eingeplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2023 21:00 Uhr