Scholz: Deutschland wird bis 2045 klimaneutral sein

Bundeskanzler Olaf Scholz zeigt sich unbeeindruckt von Experten-Kritik an der Klimaschutzpolitik seiner Regierung. Beim Besuch eines Windparks in der Eifel betonte Scholz, die Klimapläne seien auf einem guten Weg. Die ökologische Modernisierung schreite mit großen Schritten voran. Er sei überzeugt, dass die Regierung mit ihren Maßnahmen genau das tue, was nötig sei, damit Deutschland bis 2045 CO2-neutral werde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.08.2023 01:00 Uhr