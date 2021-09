Scholz dankt Merkel für Zusammenarbeit in der Corona-Krise

Nachrichtenarchiv - 07.09.2021 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit einer Debatte zur Situation in Deutschland hat die letzte Sitzung des Bundestags in dieser Wahlperiode begonnen. Dabei bezeichnete Finanzminister Scholz die Corona-Krise als gewaltige Herausforderung. Man habe gemeinsam gekämpft und als Regierung alle notwendigen Schritte unternommen. Ausdrücklich bedankte sich der SPD-Kanzlerkandidat in diesem Zusammenhang bei Kanzlerin Merkel. Diese hatte zuvor in ihrer vermutlich letzten Rede vor dem Bundestag den Bundeswehrsoldaten und -soldatinnen gedankt, die in Afghanistan im Einsatz waren. Merkel sagte, Deutschland wolle auch in Zukunft seiner Verantwortung für das Land gerecht werden. Im weiteren Verlauf der Debatte werden auch Beiträge der anderen beiden Kanzlerkandidaten Laschet und Baerbock erwartet. - Auf der Tagesordnung des Bundestags stehen heute außerdem Abstimmungen über die Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsschule sowie über den Sonderfonds zum Wiederaufbau in den Hochwassergebieten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.09.2021 10:15 Uhr