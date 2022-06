Scholz bricht zu zweitägiger Balkan-Reise auf

Berlin: Bundeskanzler Scholz bricht am Morgen zu seinem zweitägigen Besuch in den Balkan auf. Erste Station ist das Kosovo, im Anschluss will der SPD-Politiker weiter nach Serbien. Bei der Reise soll es um die Perspektiven für die Aufnahme der Westbalkan-Länder in die EU gehen. Scholz will aber auch ein Zeichen gegen die Versuche Russlands setzen, in der Region Einfluss zu gewinnen.

