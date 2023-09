Scholz bleibt beim Industriestrompreis weiter skeptisch

Berlin: Bundeskanzler Scholz bleibt im Hinblick auf einen Industriestrompreis weiter skeptisch. Die Grünen und Scholz' SPD-Bundestagsfraktion hatten die Einführung eines staatlich subventionierten Strompreises für Unternehmen gefordert. Scholz sagte der "Welt am Sonntag", ein solcher Eingriff in den Markt dürfe nicht dazu führen, dass dann der Ausbau von Wind- und Solarenergie stockt. Stattdessen sinkt der Strompreis laut Scholz bereits mit jeder Leitung, die aktuell gebaut wird, und Strom aus dem Norden und Osten Deutschlands nach Süden und Westen bringt. Ihm zufolge wären die Preise bereits deutlich günstiger, hätte nicht etwa die Bayerische Staatsregierung den Leitungsbau in der Vergangenheit gezielt verschleppt. Eine Entscheidung muss laut Scholz im Bundeshaushalt 2024 abgebildet werden. Dazu findet die entscheidende Sitzung im November statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2023 18:00 Uhr