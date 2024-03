Scholz bleibt bei "Nein" zu Taurus-Lieferung an die Ukraine

Berlin: Bundeskanzler Scholz bleibt bei seinem "Nein" zu Lieferungen des Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine. Er halte den Einsatz des Waffensystems in der Ukraine für nicht vertretbar, sagte Scholz auf eine Frage während einer Pressekonferenz in Berlin. Scholz nannte es seine Aufgabe als Kanzler, keine falschen Erwartungen zu wecken. Zuvor hatte Außenministerin Baerbock in diesem Zusammenhang einen Ringtausch unter Beteiligung Großbritanniens als eine Option bezeichnet. Der Kanzler begründet seine Ablehnung unter anderem mit der Möglichkeit, das die Ukraine mit dem Taurus Ziele in Russland angreifen könnte. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich unterdessen zuversichtlich zur militärischen Lage im Kriegsgebiet geäußert. Man habe den Vormarsch der russischen Angreifer gestoppt und ihnen große Verluste zugefügt, sagte Selenskyj in einem Interview mit französischen Medien.

