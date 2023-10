Scholz bietet Israel militärische Hilfe an

Berlin: Deutschland steht nach den Worten von Bundeskanzler Scholz an der Seite Israels. Diese Solidarität erschöpfe sich nicht in Worten, betonte er bei einer Regierungserklärung im Bundestag und stellte weitere militärische Unterstützung in Aussicht. Kurz darauf empfing Scholz im Kanzleramt den Emir von Katar. Der reiche Golfstaat gehört zu den wichtigsten Unterstützern der palästinensischen Hamas. Deren Kämpfer hatten Israel am Samstag überfallen, 1.200 Menschen getötet und rund 150 Personen in den Gazastreifen verschleppt. Katar soll sich bereits für eine Freilassung der Geiseln einsetzen - im Austausch für Palästinenser, die in Israel in Haft sitzen. Das Auswärtige Amt hat derweil angekündigt, dass Bundesaußenministerin Baerbock morgen nach Israel reist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2023 16:00 Uhr