Scholz bezeichnet Taurus-Debatte als lächerlich

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat die seit Wochen laufende Debatte in Deutschland über die Unterstützung für die Ukraine scharf kritisiert. Bei einer Konferenz in Berlin sagte er, diese Debatte sei "an Lächerlichkeit nicht zu überbieten" und peinlich für das Land. Scholz verwies darauf, dass Deutschland der zweitgrößte Waffenlieferant der Ukraine ist. Das müsse erst einmal anerkannt werden. Die Diskussion, in der es vor allem um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern geht, werde außerhalb von Deutschland nicht verstanden. Unterdessen hat SPD-Fraktionschef Mützenich seine umstrittene Äußerung zu einem Einfrieren des Ukraine-Kriegs verteidigt. In einem Zeitungsinterview sagte er, der Begriff "Einfrieren" meine das Ermöglichen zeitlich befristeter Waffenruhen, um eventuelle Verhandlungen zu führen. Dies lasse sich "nicht von außen diktieren". Klar sei aber, dass ein militärischer Konflikt am Ende nur politisch gelöst werden könne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2024 12:00 Uhr