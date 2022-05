Scholz bezeichnet Nato-Beitritt von Finnland und Schweden als historischen Schritt

Merz glaubt an Einigung auf Bundeswehr-Aufrüstung vor Sommerpause

Berlin: Im Streit über die Aufrüstung der Bundeswehr ist CDU-Chef Merz optimistisch, dass eine Einigung mit der Ampel-Koalition noch vor der Sommerpause gelingt. Wörtlich sagte Merz: "Das wird an uns nicht scheitern." Seiner Ansicht nach liegt es an der Zerstrittenheit der Ampel-Koalition, dass der Bundestag nicht noch diese Woche mit den Beratungen über das Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro beginnt. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt betonte, auch wenn die Beratungen mit der Ampel noch kein Ergebnis gebracht hätten, fänden diese in guter Atmosphäre statt. Kanzler Scholz hatte das Sondervermögen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine angekündigt. Mit den 100 Milliarden will er seit Jahren bestehende Ausrüstungsmängel bei der Truppe beseitigen.

