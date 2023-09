Scholz bezeichnet Kernkraftdebatte als "totes Pferd"

Bundeskanzler Scholz hat Forderungen nach einer weiteren Nutzung der Atomenergie in Deutschland zurückgewiesen. Er sagte im Deutschlandfunk, das Thema sei ein totes Pferd. Falls man neue Kernkraftwerke bauen wollte, bräuchte man 15 Jahre und müsste bis zu 20 Milliarden Euro ausgeben. Die FDP hat sich für einen Stopp des Rückbaus der AKW ausgesprochen, die AfD fordert den Bau neuer Meiler. Der Präsident des Ifo-Instituts, Fuest, plädierte in einem Gastbeitrag für die Welt am Sonntag für den Wiedereinstag in die Kernkraft, die Erforschung neuer Energien wie Fusionsenergie und die heimische Schiefergasförderung.

