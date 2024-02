Scholz bezeichnet EU-Einigung als gute Botschaft

Brüssel: Bundeskanzler Scholz hat die Einigung der EU auf Wirtschaftshilfen für die Ukraine als gute Botschaft bezeichnet. Er zeigte sich erleichtert darüber, dass Ungarns Regierungschef Orban die wochenlange Blockade gegen die Finanzmittel aufgegeben hat. Es habe sich um den kürzesten EU-Gipfel seit längerer Zeit gehandelt, so Scholz. Das sei auch schon eine Erfolgsmeldung. Die Ukraine kann nun in den nächsten vier Jahren mit einer Unterstützung von 50 Milliarden Euro rechnen. Einmal im Jahr soll auf Spitzenebene über die Umsetzung des Hilfsprogramms gesprochen werden. In zwei Jahren gibt es die Möglichkeit, das Programm zu überarbeiten - aber nur, wenn alle 27 EU-Staaten das für nötig halten.

