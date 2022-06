Scholz betont zum Abschluss des G7-Gipfels die Einigkeit der Teilnehmer

Nachrichtenarchiv - 28.06.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Bundeskanzler Scholz hat in Elmau klar gemacht, wie entschlossen die G7-Staaten sind, der Ukraine im Krieg gegen Russland weiterhin beizustehen. Zum Abschluss des Treffens der sieben führenden Industrienationen unterstrich der Kanzler, es gehe zum einen um aktuelle Hilfen während des Krieges, zum anderen um die Unterstützung des Landes beim Wiederaufbau. Klar sei, dass Putin nicht gewinnen dürfe, erklärte Scholz. Durch seinen Überfall in der Ukraine habe Russland außerdem den Hunger in der Welt noch einmal verschärft. Die G7-Staaten stellten deshalb 4,5 Milliarden Dollar für Ernährungssicherheit zur Verfügung. Der Krieg habe zudem gezeigt, dass die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas schnell beendet werden müsste. Gleichzeitig gelte es, die Energiesicherheit sicherzustellen. Langfristig ist laut Scholz jedoch der Klima- und Umweltschutz das wichtigste Ziel. Ein Klimaclub soll nach seinen Worten bis zum Ende des Jahres allen Staaten offenstehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2022 13:00 Uhr