Scholz betont Wichtigkeit von Dialog zwischen Kosovo und Serbien

Nachrichtenarchiv - 10.06.2022 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Pristina: Bundeskanzler Scholz hat betont, dass der Dialog zwischen Kosovo und Serbien wichtig ist für eine EU-Beitrittsperspektive. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem kosovarischen Premierminister Kurti sagte er, es sei nicht vorstellbar, dass zwei Länder, die sich gegenseitig nicht anerkennen, EU-Mitgliedsstaaten werden. Scholz lobte, dass sich das Kosovo hinsichtlich des russischen Angriffs auf die Ukraine als verlässlicher Partner gezeigt habe. Der Kanzler befindet sich gerade auf einer zweitägigen Balkanreise. Nach seinem ersten Stopp im Kosovo wird er am Nachmittag in der serbischen Hauptstadt Belgrad erwartet. Auch ein Besuch in Nordmazedonien, Bulgarien und Griechenland ist geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.06.2022 13:45 Uhr