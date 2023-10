Scholz betont Solidarität Deutschlands mit Israel

Berlin: In seiner Regierungserklärung im Bundestag hat Bundeskanzler Scholz vor kurzem das Leid in Israel nach dem Terrorangriff hervorgehoben - und die Solidarität in Deutschland betont: "Wir trauern und wir bangen mit euch", sagte Scholz wörtlich. Er betonte erneut: Israel habe das völkerrechtlich verbriefte Recht sich zu verteidigen. Deutschland werde dem Land zur Seite stehen - die Sicherheit Israels sei Staatsräson, so der Kanzler. Auf der Bundestags-Tribüne verfolgte der israelische Botschafter Ron Prosor die Rede von Scholz. Im Anschluss findet die Aussprache zur Regierungserklärung statt. Kanzler Scholz trifft am Mittag noch den Emir von Katar, der in dem Konflikt in Nahost eine Vermittlerrolle einnehmen will.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.10.2023 09:15 Uhr