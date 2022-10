Scholz betont nach EU-Gipfel in Prag europäischen Zusammenhalt

Nachrichtenarchiv - 07.10.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Prag: Bundeskanzler Scholz hat den russischen Angriffskrieg in der Ukraine erneut als Zeitenwende bezeichnet und den Zusammenhalt Europas betont. Nach einem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Prag sagte er, niemand akzeptiere die Scheinreferenden; diese seien null und nichtig. Putin habe durch seinen Angriffskrieg Europa spalten wollen, aber das Gegenteil erreicht. Europa sei noch enger zusammengewachsen. Eines der Haupt-Themen bei dem Treffen waren die hohen Energiepreise. Es seien verschieden Vorschläge unterbreitet worden. Diese würden nun durch die Energieminister überprüft. Beim nächsten EU Rat in Brüssel solle dann darüber beraten werden, so Scholz weiter. ,

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2022 18:00 Uhr