Scholz betont in Haushaltsdebatte deutschen Beitrag zu starker NATO

Nachrichtenarchiv - 23.03.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Am zweiten Tag der Haushaltsdebatte im Bundestag hat Bundeskanzler Scholz der Ukraine die Solidarität Deutschlands zugesagt. Zugleich betonte er aber, dass die Nato nicht in den Krieg mit Russland gezogen werden dürfe. Deswegen sei eine Flugverbotszone über der Ukraine nicht möglich und auch keine Friedenstruppe. Scholz erklärte, das 100- Millirden Euro- Sondervermögen zur Ausrüstung der Bundeswehr sei nötig, damit Deutschland seinen Beitrag zur einer starken Nato leisten könne. Er bot Unionsfraktionschef Merz an, über die Ausgestaltung des Fonds zu reden. Dieser hatte als Oppositionsführer gefordert, genau festzulegen, dass das Geld ausschließlich der Bundeswehr zu Gute kommt und wie die Schulden getilgt werden. Nach Merz Worten kann die Union der nötigen Grundgesetzänderung sonst nicht zustimmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2022 11:00 Uhr