Scholz betont Gleichheit aller Bürger vor dem Grundgesetz

Berlin: Nach den Berichten über ein Treffen hochrangiger AfD-Politiker mit Rechtextremisten, bei dem rassistische Vertreibungspläne besprochen wurden, hat Bundeskanzler Scholz den Schutz aller Menschen durch das Grundgesetz betont. Er lasse es nicht zu, dass jemand das "Wir" in unserem Land darüber definiere, ob jemand eine Einwanderungsgeschichte habe oder nicht, schrieb er auf der Plattform "X". Wörtlich hieß es da: "Wir schützen alle - unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder wie unbequem jemand für Fanatiker mit Assimilationsfantasien ist." Wer sich gegen die demokratische Grundordnung richte, sei ein Fall für den Verfassungsschutz, so Scholz. Bundesverfassungsschutzpräsident Haldenwang warnte im Interview mit dem ARD-Magazin Kontraste vor einer wachsenden Bedrohung der Demokratie in Deutschland. Er rief die schweigende Mehrheit auf, klar Position zu beziehen gegen Extremismus und Antisemitismus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.01.2024 11:15 Uhr