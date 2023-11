Scholz betont gegenüber Erdogan Israels Recht auf Selbstverteidigung

Berlin: Beim Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Berlin hat Bundeskanzler Scholz das Existenzrecht Israels betont. Dieses sei für Deutschland unumstößlich, sagte der Kanzler vor der Presse, nachdem er Erdogan im Kanzleramt empfangen hatte. Die deutsche Solidarität mit Israel stehe außer Frage. Das Land habe nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich zu verteidigen. Scholz sagte, bei der Frage des Nahostkonflikts hätten Erdogan und er Sichtweisen, die "zum Teil sehr unterschiedlich" seien. Scholz und Erdogan sprechen nun unter vier Augen. Danach gibt es ein gemeinsames Abendessen. Zuvor hatte Bundespräsident Steinmeier Erdogan im Schloss Bellevue empfangen. Wie das Bundespräsidialamt danach mitteilte, machte Steinmeier in dem Gespräch die deutsche Position im Nahost-Konflikt "mit Nachdruck" deutlich. Der Bundespräsident reagierte damit auf Erdogans Verbalattacken gegen Israel im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg. Erdogan ist erstmals seit fast vier Jahren zu politischen Gesprächen nach Berlin gereist.

