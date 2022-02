Scholz betont Einigkeit der EU im Ukraine-Konflikt

Nachrichtenarchiv - 17.02.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Nach Beratungen der Staats- und Regierungschefs der EU hat Bundeskanzler Scholz bekräftigt, dass Europa in seiner Haltung gegenüber Russland einig sei. In einem Statement warnte er erneut, eine militärische Agression gegen die Ukraine werde weitreichende Konsequenzen haben. Man sei vorbereitet, darauf mit entsprechenden Sanktionen zu reagieren. Gleichzeitig setzten EU und Nato aber weiter auf Dialog und Diplomatie. Scholz bezeichnete die Situation an der ukrainisch-russischen Grenze als unverändert bedrohlich; in der Einschätzung der Lage dürfe man nicht naiv sein. Dort stünden genügend russische Truppen bereit, um in das Nachbarland einzudringen. Der Westen wirft Russland vor, das Militär nicht wie angekündigt teilweise abzuziehen, sondern im Gegenteil noch aufzustocken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2022 16:00 Uhr