Scholz betont Bedeutung deutsch-chinesischer Beziehungen

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat ein positives Fazit der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen gezogen. Scholz sagte nach den Gesprächen von Ministern beider Länder, der direkte Dialog sei in solch außergewöhnlicher Zeit noch wichtiger als sonst. Man habe nicht nur über wirtschaftliche Fragen beraten, sondern auch die Bedeutung des gemeinsamen Kampfes gegen den Klimawandel betont. Zum Ukrainekrieg sagte Scholz, man habe China dazu aufgerufen, keine Waffen an den Aggressor Russland zu liefern. Auch Chinas Ministerpräsident Li sprach sich für einen Ausbau der Beziehungen seines Landes zu Deutschland aus. Bei der Klimapolitik müsse weiter zusammengearbeitet werden. Die Kontakte in der Wirtschaft seien ausbaufähig, beide Seiten würden voneinander profitieren. - Am Abend reist Li zusammen mit seiner Delegation nach München weiter, wo er von Bayerns Ministerpräsident Söder empfangen wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2023 14:00 Uhr