Scholz betont auf Parteitag Geschlossenheit der SPD

Berlin: Beim SPD-Parteitag hat Bundeskanzler Scholz die Geschlossenheit seiner Partei betont. Er appellierte an die rund 600 Delegierten, diese Geschlossenheit auch in den nächsten Jahren beizubehalten. Vor dem Hintergrund niedriger Umfragewerte sagte er, manche hätten damit gerechnet, dass es auf dem Parteitag mit dem Zusammenhalt vorbei sei. Aber das werde nicht passieren. Die Sozialdemokraten würden auch in den nächsten Jahren geschlossen zusammenarbeiten, so Scholz. In seiner Rede kritisierte der Bundeskanzler außerdem die Debatte über das Bürgergeld. Das mit den Stimmen von CDU und CSU beschlossene Gesetz habe für sich eine große Legitimationswirkung, so Scholz. Der Ukraine sicherte er weitere finanzielle Unterstützung sowie Waffenlieferungen zu. Deutschland müsse in der Lage sein, die Hilfe weiter fortzusetzen und möglicherweise noch Größeres zu leisten.

