Scholz besucht saarländische Hochwassergebiete

Kleinblittersdorf: Bundeskanzler Scholz hat am Mittag die saarländischen Hochwassergebiete besucht. In der Gemeinde Kleinblittersdorf an der Saar sicherte er den betroffenen Menschen Unterstützung zu. Jetzt stehe die akute Hilfe im Vordergrund, sagte der Kanzler. Wenn der Schaden besser einzuschätzen sei, werde man denjenigen helfen, die in Not geraten seien. Die saarländische Ministerpräsidenten Rehlinger, die sich mit Scholz zusammen ein Bild von der Lage machte, sprach von der schwierigsten Lage im Saarland seit dem Jahrhunderthochwasser vor rund 30 Jahren. Die Hochwasserlage im Saarland entspannt sich sehr langsam. Die Pegel der Saar fallen seit dem Vormittag, allerdings steigen die Pegel an einigen anderen Flüssen noch weiter an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2024 14:00 Uhr