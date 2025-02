Scholz besucht Ort des Anschlags in München

München: Zwei Tage nach dem Anschlag auf eine Demonstration wird Bundeskanzler Scholz am Tatort erwartet. Er will sich heute Nachmittag ein Bild vom Ort des Anschlags machen und den Einsatzkräften danken. Gegen den mutmaßlichen Attentäter ist gestern Nachmittag Haftbefehl ergangen. Kurze Zeit später übernahm die Bundesanwaltschaft das Ermittlungsverfahren. Zur Begründung teilte die Behörde mit, es bestehe der Verdacht, dass die Tat in München religiös motiviert und ein Angriff auf die freiheitliche demokratische Grundordnung war. Dem mutmaßlichen Täter, einem 24-jährigen Afghanen, wird versuchter Mord in 39 Fällen zur Last gelegt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.02.2025 02:00 Uhr