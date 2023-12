Scholz besucht niedersächsisches Hochwassergebiet

Verden an der Aller: Bundeskanzler Scholz besucht zur Stunde Hochwassergebiete in Niedersachsen. Dort will er mit Einsatzhelfern über die aktuelle Lage, die getroffenen Schutzmaßnahmen und die zu erwartende weitere Entwicklung sprechen. Am Aussichtspunkt "Panoramablick" am Klusdamm wirft der Kanzler selbst einen Blick auf die Flutgebiete. In der besonders vom Hochwasser betroffenen Stadt Verden ist ein Treffen von Scholz, Niedersachsens Ministerpräsident Weil und Landesinnenministern Behrens mit Bürgerinnen und Bürgern vorgesehen. Der Kanzler will sich laut eines Regierungssprechers auch bei den anwesenden Hilfskräften von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk sowie weiteren Freiwilligen bedanken. Im Norden ist die Hochwasserlage trotz leicht fallender Pegelstände weiter angespannt, in Verden stehen große Teile der Altstadt unter Wasser, mehrere Häuser sind einsturzgefährdet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2023 12:00 Uhr