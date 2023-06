Scholz besucht Militärübung "Air Defender"

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz und Länderchefs einigen sich auf Planungsbeschleunigung

Berlin: In Deutschland sollen Infrastruktruprojekte in Zukunft schneller geplant und genehmigt werden. Darauf haben sich die Ministerpräsidenten gestern nach einem Treffen mit Kanzler Scholz geeinigt. Verkehrswege, Stromtrassen oder große Industrieanlagen könnten so künfitg deutlich schneller gebaut werden. Scholz dazu wörtlich: "Das ist ein gemeinsamer Wille der Länder und des Bundes, dass wir die ganzen Entscheidungsprozesse in Deutschland straffen, dass wir schneller zu Ergebnissen kommen." Dadurch soll laut Scholz auch der Ausbau von Solar- und Windenergie beschleunigt werden. Weiteres Thema bei dem Treffen zwischen dem Bundeskanzler und den Länderchefs war außerdem die Situation der Flüchtlinge in Deutschland. Konkrete Beschlüsse wurden aber nicht gefasst. Das kritisiert unter anderem der Deutsche Städte- und Gemeindebund.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2023 09:00 Uhr