Scholz besucht Hochwassergebiet in Sachsen-Anhalt

Sangerhausen: Bundeskanzler Scholz ist im Hochwassergebiet im Süden von Sachsen-Anhalt eingetroffen. Scholz will sich dort zusammen mit Bundesumweltministerin Lemke und Minsterpräsident Haseloff ein Bild von der Lage machen. Der Kanzler will vor allem den Deich an der Helmebrücke besuchen, der zu brechen droht. Bei seiner Ankunft in Sangerhausen wurde Scholz aber von einer Gruppe von rund zehn Personen mit Beschimpfungen empfangen. Die Menschen betitelten Scholz als Verbrecher, warfen ihm Lügenpolitik vor und riefen ihn auf, nach Berlin zurückzukehren. Die Hochwasserlage ist in der Mitte und im Nordwesten Deutschlands weiterhin sehr angespannt. Anders als in Bayern erwarten Meteorologen dort vorerst nicht, dass die Niederschläge nachlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2024 13:00 Uhr