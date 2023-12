Scholz besucht Hochwasser-Gebiet in Niedersachsen

Verden: Bundeskanzler Scholz besucht heute das Hochwassergebiet in Niedersachsen in der Nähe von Bremen. In einer Stunde startet ein Flugzeug mit Scholz und Ministerpräsident Weil zu einem Rundflug über das betroffene Gebiet. Am Mittag wollen sich die beiden SPD-Politiker dann in Verden an der Aller über den aktuellen Stand informieren. Wie die Staatskanzlei in Hannover mitteilte, will sich der Kanzler bei den Helfern für ihren Einsatz bedanken. Neben Niedersachsen haben auch Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen mit hohen Pegelständen zu kämpfen. Für die nächsten Tage sind erneute Regenfälle angekündigt.

