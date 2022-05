Scholz besucht deutsche Kampfschwimmer in Niger

Präsident des Weltwirtschaftsforums fordert "Marshall-Plan" für Ukraine

Davos: Der Präsident des Weltwirtschaftsforums, Brende, hat eine international koordinierte Wiederaufbauhilfe für die Ukraine gefordert. Der Süddeutschen Zeitung sagte er wörtlich: "Wir brauchen einen Marshall-Plan für die Ukraine." Mit ihm hatten die USA nach dem Zweiten Weltkrieg den Wiederaufbau in Westeuropa mit Milliardensummen unterstützt. Brende betonte, auch ohne Friedensabkommen müsse bereits am Wiederaufbau des Landes gearbeitet werden, zumindest in den Gebieten, die unter der Kontrolle der Ukrainer seien. Es gehe um Infrastruktur, Elektrizität, Schulen, Straßen und Brücken. Das Weltwirtschaftsforum in Davos beginnt heute. Erwartet werden 2500 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Der ukrainische Präsident Selenskyj will am Vormittag eine Videoansprache halten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.05.2022 03:00 Uhr