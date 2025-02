Scholz besucht britischen Premier Starmer

London: Bundeskanzler Scholz trifft heute den britischen Premierminister Starmer auf dessen Landsitz Chequers bei London. In einem Gespräch und bei einem anschließenden Mittagessen dürften eine Stärkung der Beziehungen Großbritanniens zu Deutschland und der EU, die Zusammenarbeit in der G7-Gruppe und der Nato sowie die Unterstützung der Ukraine Themen sein. Der seit sieben Monaten regierende Starmer strebt eine Annäherung an die Europäische Union an und will dazu morgen auch am informellen EU-Gipfel in Brüssel teilnehmen. Am Freitag hatte sich der Austritt Großbritanniens aus der EU zum fünften Mal gejährt.

