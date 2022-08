Scholz besichtigt Turbine für Nord Stream 1 in Mülheim an der Ruhr

Nachrichtenarchiv - 03.08.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mühlheim an der Ruhr: Bundeskanzler Scholz ist zu Besuch bei Siemens Energy. Er schaute sich dort die Turbine an, die in Kanada für die Erdgas-Pipeline Nord Stream 1 gewartet wurde. Außerdem ließ sich Scholz die dazugehörigen Dokumente zeigen. Anschließend sagte Scholz, die Turbine sei jederzeit einsatzbereit und fertig für den Transport nach Russland. Wörtlich sagte Scholz: "Es ist klar und einfach: Die Turbine ist da, sie kann geliefert werden, es muss nur jemand sagen, ich möchte sie haben." Auf Faktenbasis sei es jedenfalls nicht nachvollziehrbar, dass Russland seine Gaslieferungen reduziert habe. - Moskau hatte mit Verweis auf die defekte Turbine die Gaslieferungen durch die Pipeline immer weiter gedrosselt. Derzeit liegen sie nur noch bei 20 Prozent der eigentlichen Kapazität. Die Bundesregierung hält das jedoch für einen Vorwand.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.08.2022 09:45 Uhr