Scholz besichtigt schwer zerstörten Kiewer Vorort Irpin

Nachrichtenarchiv - 16.06.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Zum Auftakt seines Besuchs in der Ukraine hat Bundeskanzler Scholz die schwer zerstörte Stadt Irpin besichtigt. In dem Kiewer Vorort waren nach dem Abzug der russischen Truppen die Leichen von rund 300 Zivilisten gefunden worden. Scholz wird begleitet vom französischen Präsidenten Macron und dem italienischen Regierungschef Draghi. Sie waren zusammen mit einem Sonderzug angereist. Der Besuch soll nach den Worten des Kanzlers Solidarität mit der Ukraine demonstrieren. Zugleich wolle man versichern, dass die finanzielle, humanitäre und militärische Hilfe fortgesetzt werde. Diese Hilfe, so Scholz, werde so lange gewährt, wie dies für den Unabhängigkeitskampf der Ukraine nötig sei. Das Ziel ist dem Kanzler zufolge, dass Russland seine Truppen zurückzieht. Es ist der erste Ukraine-Besuch von Scholz seit Kriegsbeginn am 24. Februar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2022 13:00 Uhr