Scholz besichtigt in Mülheim an der Ruhr Turbine für Nord Stream 1

Nachrichtenarchiv - 03.08.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mühlheim an der Ruhr: Bundeskanzler Scholz wird in Kürze zu einem Besuch bei Siemens Energy erwartet. Er will sich dort die Turbine anschauen, die in Kanada für die Erdgas-Pipeline Nord Stream 1 gewartet wurde. Außerdem will sich Scholz die dazugehörigen Dokumente zeigen lassen. Wegen der Sanktionen darf Kanada die Turbine nicht direkt an Russland liefern und muss den Umweg über Deutschland machen. Russland hatte mit Verweis auf die defekte Turbine die Gaslieferungen durch die Pipeline immer weiter gedrosselt. Zuletzt lagen sie nur noch bei 20 Prozent der eigentlichen Kapazität. Die Bundesregierung hält das jedoch für einen Vorwand Russlands.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.08.2022 09:15 Uhr