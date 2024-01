Scholz besichtigt Hochwassergebiet in Sachsen-Anhalt

Sangerhausen: Bundeskanzler Scholz besucht am späten Vormittag vom Hochwasser betroffene Regionen in Sachsen-Anhalt. Begleitet wird er von Bundesumweltministerin Lemke und Ministerpräsident Haseloff. Am Silvestertag hatte Scholz bereits Hochwassergebiete in Niedersachsen besucht. Auch dort kämpfen die Einsatzkräfte nach wie vor gegen die Wassermassen. Der bayerische Innenminister Herrmann sicherte angesichts des Hochwassers und zunehmender Extremwetter-Ereignisse weiter hohe Investitionen in den Katastrophenschutz zu. Der Mediengruppe Bayern sagte er, seit 2019 seien in Bayern 88 Millionen Euro in die Ausstattung der Katastrophenschutzbehörden und Einsatzorganisationen investiert worden. Dies werde auf hohem Niveau fortgeführt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2024 06:00 Uhr