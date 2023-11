Scholz bereitet in Regierungserklärung auf schwierige Finanzplanung vor

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat die Bundesbürger auf die Folgen des Karlsruher Haushalts-Urteils vorbereitet. Der Kanzler sagte in einer Regierungserklärung im Bundestag, das Urteil schaffe eine "neue Realität", die es schwieriger mache, wichtige Ziele für das Land zu erreichen. Scholz bestätigte, dass die Preisbremsen für Strom und Gas zum Jahreswechsel beendet werden. Nach seinen Worten liegen die Tarife inzwischen deutlich unter denen im vergangenen Herbst und Winter. Kritik an den Ausführungen kam von der Opposition. Der CDU-Vorsitzende Merz sprach Scholz die Eignung für das Kanzleramt ab. Dieser reagiere als "Klempner der Macht", mit technischen Ausführungen auf politische Fragestellungen. Linken-Fraktionschef Bartsch bezeichnete die Schuldenbremse als "Anschlag auf die Zukunft". Er rief dazu auf, auf Kürzungen in sozialen Bereichen zu verzichten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.11.2023 18:45 Uhr