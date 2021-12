Scholz bereitet Bürger auf tiefgreifende Veränderungen vor

Nachrichtenarchiv - 15.12.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat die Deutschen wegen des Kampfs gegen den Klimawandel auf tiefgreifende Änderungen eingestellt. In seiner ersten Regierungserklärung sagte Scholz, es lägen jetzt 23 Jahre vor uns, in denen wir aus fossilen Brennstoffen aussteigen müssen und werden. Das sei die größte Transformation unserer Industrie und Ökonomie seit mindestens hundert Jahren, so der SPD-Politiker. Für die Finanzierung werde man den verfassungsmäßig zulässigen Spielraum ausnutzen. Unionsfraktionschef Brinkhaus kritisierte hingegen, der von Finanzminister Lindner vorgelegte Nachtragshaushalt sei "ein Sägen an dem Fundament der Schuldenbremse". Er warte nun nur noch darauf, dass auch die Steuern erhöht würden, so Brinkhaus. Mit dem Nachtragshaushalt, den die Regierung diese Woche in den Bundestag einbringen will, werden 60 Milliarden Euro an bislang ungenutzten Kreditermächtigungen im Klimafonds geparkt. Die Union will dagegen in Karlsruhe klagen. AfD-Fraktionschefin Weidel bezeichnete die FDP mit Blick auf den Nachtragshaushalt als "Umfallerpartei".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2021 12:00 Uhr