Scholz berät mit Kommission über Zukunft der Landwirtschaft

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat sich mit der Regierungskommission zur Zukunft der Landwirtschaft über Verbesserungen für die Branche ausgetauscht. Bei dem Treffen in Berlin sei es unter anderem um den Umbau der Tierhaltung und dessen Finanzierung, die Entlastung der Landwirte und den Abbau von Bürokratie gegangen, hieß es im Anschluss. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. Die Regierungskommission will entsprechende Vorschläge erarbeiten und in Kürze vorlegen. Dem Gremium, das noch von der Vorängerregierung eingesetzt wurde, gehören Vertreter der Landwirtschaft, der Ernährungsbranche, von Natur- und Verbraucherschutz, Handel und Wissenschaft an.

