Scholz berät mit den Ministerpräsidenten über Verteilung der Kriegsflüchtlinge

Nachrichtenarchiv - 17.03.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz berät heute mit den Ländern über den Umgang mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. In einem Beschlussentwurf der Ministerpräsidenten heißt es, es sei unerlässlich, die Ankommenden rasch und unkompliziert zu registrieren. Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey fordert eine gerechtere Verteilung. Im RBB sagte sie, jeden Tag kämen in ihrer Stadt etwa 10.000 Flüchtlinge an. Berlin nehme bisher mehr Menschen auf als alle anderen Bundesländer zusammen. Auch der Deutsche Städtetag spricht sich für eine bessere Verteilung und Koordinierung aus: Wie Präsident Lewe dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte, sind insbesondere in den Großstädten bald auch die neuen Notunterkünfte in Messe- und Veranstaltungshallen überfüllt. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund geht von Kosten in Milliardenhöhe aus. Hauptgeschäftsführer Landsberg rechnete in der „Bild-Zeitung“ vor, dass man für Unterbringung und Integration etwa 1.000 Euro pro Person und Monat veranschlagen muss.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.03.2022 09:15 Uhr